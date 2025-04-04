Devises / IIIN
IIIN: Insteel Industries Inc
38.47 USD 0.91 (2.31%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IIIN a changé de -2.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.37 et à un maximum de 39.53.
Suivez la dynamique Insteel Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
38.37 39.53
Range Annuel
22.49 41.64
- Clôture Précédente
- 39.38
- Ouverture
- 39.53
- Bid
- 38.47
- Ask
- 38.77
- Plus Bas
- 38.37
- Plus Haut
- 39.53
- Volume
- 94
- Changement quotidien
- -2.31%
- Changement Mensuel
- 1.69%
- Changement à 6 Mois
- 47.45%
- Changement Annuel
- 24.94%
20 septembre, samedi