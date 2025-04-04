Валюты / IIIN
IIIN: Insteel Industries Inc
38.52 USD 0.11 (0.28%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IIIN за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.99, а максимальная — 38.95.
Следите за динамикой Insteel Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IIIN
- Is Insteel Industries (IIIN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Insteel Industries declares $0.03 quarterly dividend
- New Strong Buy Stocks for July 23rd
- Are Industrial Products Stocks Lagging DMC Global (BOOM) This Year?
- Insteel Industries Q3 2025 slides: revenue recovery continues amid strong margins
- Insteel Industries Fiscal Q3 Profit Jumps
- Insteel Industries, Inc. (IIIN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Insteel (IIIN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Insteel Industries Q3 2025 earnings beat expectations
- Insteel Industries beats expectations as revenue jumps 23.4%
- Insteel Industries earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- Kaiser Profit Popped 132% Last Quarter; Its Stock Is Up 59% In 3 Months
- Insteel Industries Announces Third Quarter 2025 Conference Call
- Insteel Industries Announces NCDOL Safety Achievement Award for Mount Airy Facility
- Insteel Industries: Growth Catalysts And Margin Tailwinds Appear Priced In (NYSE:IIIN)
- Insteel Industries Declares Quarterly Cash Dividend
- Top 2 Industrials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Insteel Indus (NYSE:IIIN), Huntington Ingalls Indus (NYSE:HII)
- Insteel Industries, Inc. (IIIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Insteel Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IIIN)
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Guess, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
Дневной диапазон
37.99 38.95
Годовой диапазон
22.49 41.64
- Предыдущее закрытие
- 38.63
- Open
- 38.75
- Bid
- 38.52
- Ask
- 38.82
- Low
- 37.99
- High
- 38.95
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- 47.64%
- Годовое изменение
- 25.11%
