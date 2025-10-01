CotaçõesSeções
IEF
IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

96.96 USD 0.05 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IEF para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 96.78 e o mais alto foi 96.98.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

IEF Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IEF hoje?

Hoje iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) está avaliado em 96.96. O instrumento é negociado dentro de 96.78 - 96.98, o fechamento de ontem foi 96.91, e o volume de negociação atingiu 4999. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IEF em tempo real.

As ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF está avaliado em 96.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.76% e USD. Monitore os movimentos de IEF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IEF?

Você pode comprar ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) pelo preço atual 96.96. Ordens geralmente são executadas perto de 96.96 ou 97.26, enquanto 4999 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IEF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IEF?

Investir em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 91.08 - 97.51 e o preço atual 96.96. Muitos comparam 0.41% e 1.13% antes de enviar ordens em 96.96 ou 97.26. Estude as mudanças diárias de preço de IEF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

O maior preço de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) no último ano foi 97.51. As ações oscilaram bastante dentro de 91.08 - 97.51, e a comparação com 96.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

O menor preço de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) no ano foi 91.08. A comparação com o preço atual 96.96 e 91.08 - 97.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IEF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IEF?

No passado iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 96.91 e 2.76% após os eventos corporativos.

Faixa diária
96.78 96.98
Faixa anual
91.08 97.51
Fechamento anterior
96.91
Open
96.90
Bid
96.96
Ask
97.26
Low
96.78
High
96.98
Volume
4.999 K
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
0.41%
Mudança de 6 meses
1.13%
Mudança anual
2.76%
