IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

96.96 USD 0.05 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IEF汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点96.78和高点96.98进行交易。

关注iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IEF股票今天的价格是多少？

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票今天的定价为96.96。它在96.78 - 96.98范围内交易，昨天的收盘价为96.91，交易量达到4999。IEF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF目前的价值为96.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.76%和USD。实时查看图表以跟踪IEF走势。

如何购买IEF股票？

您可以以96.96的当前价格购买iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在96.96或97.26附近，而4999和0.06%显示市场活动。立即关注IEF的实时图表更新。

如何投资IEF股票？

投资iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF需要考虑年度范围91.08 - 97.51和当前价格96.96。许多人在以96.96或97.26下订单之前，会比较0.41%和。实时查看IEF价格图表，了解每日变化。

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的最高价格是97.51。在91.08 - 97.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的绩效。

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）的最低价格为91.08。将其与当前的96.96和91.08 - 97.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IEF股票是什么时候拆分的？

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.91和2.76%中可见。

日范围
96.78 96.98
年范围
91.08 97.51
前一天收盘价
96.91
开盘价
96.90
卖价
96.96
买价
97.26
最低价
96.78
最高价
96.98
交易量
4.999 K
日变化
0.05%
月变化
0.41%
6个月变化
1.13%
年变化
2.76%
