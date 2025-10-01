IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
今日IEF汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点96.78和高点96.98进行交易。
关注iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEF新闻
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- How To Build A $500,000 Low-Stress Retirement Portfolio
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- A Major Market Shift Could Be Coming
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- When Stocks Sink, Who Swims? Comparing Asset Class Performance During S&P 500 Selloffs
- Will P/E Ratios Ever Get Back To Normal?
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
常见问题解答
IEF股票今天的价格是多少？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票今天的定价为96.96。它在96.78 - 96.98范围内交易，昨天的收盘价为96.91，交易量达到4999。IEF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票是否支付股息？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF目前的价值为96.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.76%和USD。实时查看图表以跟踪IEF走势。
如何购买IEF股票？
您可以以96.96的当前价格购买iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在96.96或97.26附近，而4999和0.06%显示市场活动。立即关注IEF的实时图表更新。
如何投资IEF股票？
投资iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF需要考虑年度范围91.08 - 97.51和当前价格96.96。许多人在以96.96或97.26下订单之前，会比较0.41%和。实时查看IEF价格图表，了解每日变化。
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的最高价格是97.51。在91.08 - 97.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的绩效。
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）的最低价格为91.08。将其与当前的96.96和91.08 - 97.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IEF股票是什么时候拆分的？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.91和2.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 96.91
- 开盘价
- 96.90
- 卖价
- 96.96
- 买价
- 97.26
- 最低价
- 96.78
- 最高价
- 96.98
- 交易量
- 4.999 K
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- 1.13%
- 年变化
- 2.76%