IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

96.96 USD 0.05 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IEF ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.78 e ad un massimo di 96.98.

Segui le dinamiche di iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Qual è il prezzo delle azioni IEF oggi?

Oggi le azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF sono prezzate a 96.96. Viene scambiato all'interno di 96.78 - 96.98, la chiusura di ieri è stata 96.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 4999. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IEF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF pagano dividendi?

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 96.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IEF.

Come acquistare azioni IEF?

Puoi acquistare azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 96.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 96.96 o 97.26, mentre 4999 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IEF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IEF?

Investire in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 91.08 - 97.51 e il prezzo attuale 96.96. Molti confrontano 0.41% e 1.13% prima di effettuare ordini su 96.96 o 97.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IEF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

Il prezzo massimo di iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 97.51. All'interno di 91.08 - 97.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 96.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

Il prezzo più basso di iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) nel corso dell'anno è stato 91.08. Confrontandolo con gli attuali 96.96 e 91.08 - 97.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IEF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IEF?

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 96.91 e 2.76%.

Intervallo Giornaliero
96.78 96.98
Intervallo Annuale
91.08 97.51
Chiusura Precedente
96.91
Apertura
96.90
Bid
96.96
Ask
97.26
Minimo
96.78
Massimo
96.98
Volume
4.999 K
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
0.41%
Variazione Semestrale
1.13%
Variazione Annuale
2.76%
