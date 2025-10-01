- Panoramica
IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Il tasso di cambio IEF ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.78 e ad un massimo di 96.98.
Segui le dinamiche di iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IEF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IEF oggi?
Oggi le azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF sono prezzate a 96.96. Viene scambiato all'interno di 96.78 - 96.98, la chiusura di ieri è stata 96.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 4999. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IEF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF pagano dividendi?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 96.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IEF.
Come acquistare azioni IEF?
Puoi acquistare azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 96.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 96.96 o 97.26, mentre 4999 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IEF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IEF?
Investire in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 91.08 - 97.51 e il prezzo attuale 96.96. Molti confrontano 0.41% e 1.13% prima di effettuare ordini su 96.96 o 97.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IEF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
Il prezzo massimo di iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 97.51. All'interno di 91.08 - 97.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 96.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
Il prezzo più basso di iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) nel corso dell'anno è stato 91.08. Confrontandolo con gli attuali 96.96 e 91.08 - 97.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IEF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IEF?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 96.91 e 2.76%.
- Chiusura Precedente
- 96.91
- Apertura
- 96.90
- Bid
- 96.96
- Ask
- 97.26
- Minimo
- 96.78
- Massimo
- 96.98
- Volume
- 4.999 K
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 0.41%
- Variazione Semestrale
- 1.13%
- Variazione Annuale
- 2.76%
