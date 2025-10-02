- Aperçu
IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Le taux de change de IEF a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.78 et à un maximum de 96.98.
Suivez la dynamique iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IEF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IEF aujourd'hui ?
L'action iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF est cotée à 96.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 96.78 - 96.98, a clôturé hier à 96.91 et son volume d'échange a atteint 4999. Le graphique en temps réel du cours de IEF présente ces mises à jour.
L'action iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF est actuellement valorisé à 96.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IEF.
Comment acheter des actions IEF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF au cours actuel de 96.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 96.96 ou de 97.26, le 4999 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IEF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IEF ?
Investir dans iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 91.08 - 97.51 et le prix actuel 96.96. Beaucoup comparent 0.41% et 1.13% avant de passer des ordres à 96.96 ou 97.26. Consultez le graphique du cours de IEF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF l'année dernière était 97.51. Au cours de 91.08 - 97.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 96.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ?
Le cours le plus bas de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) sur l'année a été 91.08. Sa comparaison avec 96.96 et 91.08 - 97.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IEF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IEF a-t-elle été divisée ?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 96.91 et 2.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 96.91
- Ouverture
- 96.90
- Bid
- 96.96
- Ask
- 97.26
- Plus Bas
- 96.78
- Plus Haut
- 96.98
- Volume
- 4.999 K
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 0.41%
- Changement à 6 Mois
- 1.13%
- Changement Annuel
- 2.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev