IEF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi 96.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 96.78 - 96.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 96.91 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4999 değerine ulaştı. IEF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi şu anda 96.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.76% ve USD değerlerini izler. IEF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IEF hisse senedi nasıl alınır? iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisselerini şu anki 96.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 96.96 ve Ask 97.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4999 ve günlük değişim oranı 0.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IEF fiyat hareketlerini takip edin.

IEF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 91.08 - 97.51 ve mevcut fiyatı 96.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 96.96 veya Ask 97.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.41% ve 6 aylık değişim oranı 1.13% değerlerini karşılaştırır. IEF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 97.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 91.08 - 97.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 96.91 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF performansını takip edin.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 91.08 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 96.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 91.08 - 97.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IEF fiyat hareketlerini izleyin.