IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.78 ve Yüksek fiyatı olarak 96.98 aralığında işlem gördü.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IEF haberleri
Sıkça sorulan sorular
IEF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi 96.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 96.78 - 96.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 96.91 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4999 değerine ulaştı. IEF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi şu anda 96.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.76% ve USD değerlerini izler. IEF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IEF hisse senedi nasıl alınır?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisselerini şu anki 96.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 96.96 ve Ask 97.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4999 ve günlük değişim oranı 0.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IEF fiyat hareketlerini takip edin.
IEF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 91.08 - 97.51 ve mevcut fiyatı 96.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 96.96 veya Ask 97.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.41% ve 6 aylık değişim oranı 1.13% değerlerini karşılaştırır. IEF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 97.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 91.08 - 97.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 96.91 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF performansını takip edin.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 91.08 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 96.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 91.08 - 97.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IEF fiyat hareketlerini izleyin.
IEF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 96.91 ve yıllık değişim oranı 2.76% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 96.91
- Açılış
- 96.90
- Satış
- 96.96
- Alış
- 97.26
- Düşük
- 96.78
- Yüksek
- 96.98
- Hacim
- 4.999 K
- Günlük değişim
- 0.05%
- Aylık değişim
- 0.41%
- 6 aylık değişim
- 1.13%
- Yıllık değişim
- 2.76%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki