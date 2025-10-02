iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの現在の価格は96.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.76%やUSDにも注目します。IEFの動きはライブチャートで確認できます。

