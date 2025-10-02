- 概要
IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEFの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり96.78の安値と96.98の高値で取引されました。
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
IEF株の現在の価格は？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの株価は本日96.96です。96.78 - 96.98内で取引され、前日の終値は96.91、取引量は4999に達しました。IEFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの現在の価格は96.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.76%やUSDにも注目します。IEFの動きはライブチャートで確認できます。
IEF株を買う方法は？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの株は現在96.96で購入可能です。注文は通常96.96または97.26付近で行われ、4999や0.06%が市場の動きを示します。IEFの最新情報はライブチャートで確認できます。
IEF株に投資する方法は？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅91.08 - 97.51と現在の96.96を考慮します。注文は多くの場合96.96や97.26で行われる前に、0.41%や1.13%と比較されます。IEFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの株の最高値は？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は97.51でした。91.08 - 97.51内で株価は大きく変動し、96.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの株の最低値は？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(IEF)の年間最安値は91.08でした。現在の96.96や91.08 - 97.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IEFの動きはライブチャートで確認できます。
IEFの株式分割はいつ行われましたか？
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、96.91、2.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 96.91
- 始値
- 96.90
- 買値
- 96.96
- 買値
- 97.26
- 安値
- 96.78
- 高値
- 96.98
- 出来高
- 4.999 K
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 0.41%
- 6ヶ月の変化
- 1.13%
- 1年の変化
- 2.76%
