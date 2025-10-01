- Обзор рынка
IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Курс IEF за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.78, а максимальная — 96.98.
Следите за динамикой iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IEF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IEF сегодня?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) сегодня оценивается на уровне 96.96. Инструмент торгуется в пределах 96.78 - 96.98, вчерашнее закрытие составило 96.91, а торговый объем достиг 4999. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 96.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.76% и USD. Отслеживайте движения IEF на графике в реальном времени.
Как купить акции IEF?
Вы можете купить акции iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) по текущей цене 96.96. Ордера обычно размещаются около 96.96 или 97.26, тогда как 4999 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IEF?
Инвестирование в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 91.08 - 97.51 и текущей цены 96.96. Многие сравнивают 0.41% и 1.13% перед размещением ордеров на 96.96 или 97.26. Изучайте ежедневные изменения цены IEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) за последний год составила 97.51. Акции заметно колебались в пределах 91.08 - 97.51, сравнение с 96.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) за год составила 91.08. Сравнение с текущими 96.96 и 91.08 - 97.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IEF?
В прошлом iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 96.91 и 2.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 96.91
- Open
- 96.90
- Bid
- 96.96
- Ask
- 97.26
- Low
- 96.78
- High
- 96.98
- Объем
- 4.999 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- 1.13%
- Годовое изменение
- 2.76%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.