КотировкиРазделы
Валюты / IEF
Назад в Рынок акций США

IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

96.96 USD 0.05 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IEF за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.78, а максимальная — 96.98.

Следите за динамикой iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IEF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IEF сегодня?

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) сегодня оценивается на уровне 96.96. Инструмент торгуется в пределах 96.78 - 96.98, вчерашнее закрытие составило 96.91, а торговый объем достиг 4999. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 96.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.76% и USD. Отслеживайте движения IEF на графике в реальном времени.

Как купить акции IEF?

Вы можете купить акции iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) по текущей цене 96.96. Ордера обычно размещаются около 96.96 или 97.26, тогда как 4999 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IEF?

Инвестирование в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 91.08 - 97.51 и текущей цены 96.96. Многие сравнивают 0.41% и 1.13% перед размещением ордеров на 96.96 или 97.26. Изучайте ежедневные изменения цены IEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) за последний год составила 97.51. Акции заметно колебались в пределах 91.08 - 97.51, сравнение с 96.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) за год составила 91.08. Сравнение с текущими 96.96 и 91.08 - 97.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IEF?

В прошлом iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 96.91 и 2.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
96.78 96.98
Годовой диапазон
91.08 97.51
Предыдущее закрытие
96.91
Open
96.90
Bid
96.96
Ask
97.26
Low
96.78
High
96.98
Объем
4.999 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
1.13%
Годовое изменение
2.76%
13 октября, понедельник
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
11:00
ALL
Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
Акт.
Прог.
Пред.