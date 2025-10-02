- Panorámica
IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
El tipo de cambio de IEF de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 96.78, mientras que el máximo ha alcanzado 96.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IEF hoy?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) se evalúa hoy en 96.96. El instrumento se negocia dentro de 96.78 - 96.98; el cierre de ayer ha sido 96.91 y el volumen comercial ha alcanzado 4999. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IEF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 96.96. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.76% y USD. Monitoree los movimientos de IEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IEF?
Puede comprar acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) al precio actual de 96.96. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 96.96 o 97.26, mientras que 4999 y 0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IEF?
Invertir en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 91.08 - 97.51 y el precio actual 96.96. Muchos comparan 0.41% y 1.13% antes de colocar órdenes en 96.96 o 97.26. Estudie los cambios diarios de precios de IEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
El precio más alto de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) en el último año ha sido 97.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 91.08 - 97.51, una comparación con 96.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
El precio más bajo de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) para el año ha sido 91.08. La comparación con los actuales 96.96 y 91.08 - 97.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IEF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IEF?
En el pasado, iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 96.91 y 2.76% después de las acciones corporativas.
