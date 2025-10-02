KurseKategorien
Währungen / IEF
Zurück zum Aktien

IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

96.96 USD 0.05 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IEF hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.78 bis zu einem Hoch von 96.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEF News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IEF heute?

Die Aktie von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) notiert heute bei 96.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 96.78 - 96.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 96.91 und das Handelsvolumen erreichte 4999. Das Live-Chart von IEF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IEF Dividenden?

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF wird derzeit mit 96.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IEF zu verfolgen.

Wie kaufe ich IEF-Aktien?

Sie können Aktien von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) zum aktuellen Kurs von 96.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 96.96 oder 97.26 platziert, während 4999 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IEF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IEF-Aktien?

Bei einer Investition in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 91.08 - 97.51 und der aktuelle Kurs 96.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.41% und 1.13%, bevor sie Orders zu 96.96 oder 97.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IEF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

Der höchste Kurs von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) im vergangenen Jahr lag bei 97.51. Innerhalb von 91.08 - 97.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 96.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) im Laufe des Jahres betrug 91.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 96.96 und der Spanne 91.08 - 97.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IEF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IEF statt?

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 96.91 und 2.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
96.78 96.98
Jahresspanne
91.08 97.51
Vorheriger Schlusskurs
96.91
Eröffnung
96.90
Bid
96.96
Ask
97.26
Tief
96.78
Hoch
96.98
Volumen
4.999 K
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
0.41%
6-Monatsänderung
1.13%
Jahresänderung
2.76%
14 Oktober, Dienstag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
08:00
ALL
IEA Monatsbericht des Ölmarktes
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:20
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
19:25
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh