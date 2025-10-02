- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IEF: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Der Wechselkurs von IEF hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.78 bis zu einem Hoch von 96.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEF News
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- How To Build A $500,000 Low-Stress Retirement Portfolio
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- A Major Market Shift Could Be Coming
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- When Stocks Sink, Who Swims? Comparing Asset Class Performance During S&P 500 Selloffs
- Will P/E Ratios Ever Get Back To Normal?
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IEF heute?
Die Aktie von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) notiert heute bei 96.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 96.78 - 96.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 96.91 und das Handelsvolumen erreichte 4999. Das Live-Chart von IEF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IEF Dividenden?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF wird derzeit mit 96.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IEF zu verfolgen.
Wie kaufe ich IEF-Aktien?
Sie können Aktien von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) zum aktuellen Kurs von 96.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 96.96 oder 97.26 platziert, während 4999 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IEF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IEF-Aktien?
Bei einer Investition in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 91.08 - 97.51 und der aktuelle Kurs 96.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.41% und 1.13%, bevor sie Orders zu 96.96 oder 97.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IEF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) im vergangenen Jahr lag bei 97.51. Innerhalb von 91.08 - 97.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 96.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) im Laufe des Jahres betrug 91.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 96.96 und der Spanne 91.08 - 97.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IEF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IEF statt?
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 96.91 und 2.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.91
- Eröffnung
- 96.90
- Bid
- 96.96
- Ask
- 97.26
- Tief
- 96.78
- Hoch
- 96.98
- Volumen
- 4.999 K
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.41%
- 6-Monatsänderung
- 1.13%
- Jahresänderung
- 2.76%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh