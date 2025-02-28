Moedas / ICUI
ICUI: ICU Medical Inc
128.00 USD 1.10 (0.85%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ICUI para hoje mudou para -0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 128.00 e o mais alto foi 131.65.
Veja a dinâmica do par de moedas ICU Medical Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
128.00 131.65
Faixa anual
110.50 196.26
- Fechamento anterior
- 129.10
- Open
- 129.64
- Bid
- 128.00
- Ask
- 128.30
- Low
- 128.00
- High
- 131.65
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.85%
- Mudança mensal
- 2.18%
- Mudança de 6 meses
- -9.78%
- Mudança anual
- -28.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh