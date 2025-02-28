通貨 / ICUI
ICUI: ICU Medical Inc
133.02 USD 3.92 (3.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ICUIの今日の為替レートは、3.04%変化しました。日中、通貨は1あたり128.00の安値と133.99の高値で取引されました。
ICU Medical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICUI News
- ICU Medical stock price target raised to $153 by Piper Sandler
- ICU Medical at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- FDA Identifies ICU Medical's Plum Duo Recall as Serious Type
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- ICU Medical chairman and CEO Jain buys $2.47 million in stock
- ICU Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICU Medical Q2 2025 slides: JV impact drives revenue decline, guidance adjusted
- ICU Medical (ICUI) Q2 EPS Jumps 40%
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Icu Medical director Elisha Finney sells $83,352 in shares
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ICU Medical, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
1日のレンジ
128.00 133.99
1年のレンジ
110.50 196.26
- 以前の終値
- 129.10
- 始値
- 129.64
- 買値
- 133.02
- 買値
- 133.32
- 安値
- 128.00
- 高値
- 133.99
- 出来高
- 802
- 1日の変化
- 3.04%
- 1ヶ月の変化
- 6.19%
- 6ヶ月の変化
- -6.24%
- 1年の変化
- -25.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K