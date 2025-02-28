クォートセクション
ICUI: ICU Medical Inc

133.02 USD 3.92 (3.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ICUIの今日の為替レートは、3.04%変化しました。日中、通貨は1あたり128.00の安値と133.99の高値で取引されました。

ICU Medical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
128.00 133.99
1年のレンジ
110.50 196.26
以前の終値
129.10
始値
129.64
買値
133.02
買値
133.32
安値
128.00
高値
133.99
出来高
802
1日の変化
3.04%
1ヶ月の変化
6.19%
6ヶ月の変化
-6.24%
1年の変化
-25.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K