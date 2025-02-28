КотировкиРазделы
ICUI: ICU Medical Inc

130.36 USD 1.81 (1.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ICUI за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.70, а максимальная — 131.94.

Следите за динамикой ICU Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
128.70 131.94
Годовой диапазон
110.50 196.26
Предыдущее закрытие
132.17
Open
131.66
Bid
130.36
Ask
130.66
Low
128.70
High
131.94
Объем
645
Дневное изменение
-1.37%
Месячное изменение
4.06%
6-месячное изменение
-8.11%
Годовое изменение
-27.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.