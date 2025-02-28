Валюты / ICUI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ICUI: ICU Medical Inc
130.36 USD 1.81 (1.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICUI за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.70, а максимальная — 131.94.
Следите за динамикой ICU Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ICUI
- ICU Medical stock price target raised to $153 by Piper Sandler
- ICU Medical at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- FDA Identifies ICU Medical's Plum Duo Recall as Serious Type
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- ICU Medical chairman and CEO Jain buys $2.47 million in stock
- ICU Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICU Medical Q2 2025 slides: JV impact drives revenue decline, guidance adjusted
- ICU Medical (ICUI) Q2 EPS Jumps 40%
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Icu Medical director Elisha Finney sells $83,352 in shares
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ICU Medical, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
Дневной диапазон
128.70 131.94
Годовой диапазон
110.50 196.26
- Предыдущее закрытие
- 132.17
- Open
- 131.66
- Bid
- 130.36
- Ask
- 130.66
- Low
- 128.70
- High
- 131.94
- Объем
- 645
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- 4.06%
- 6-месячное изменение
- -8.11%
- Годовое изменение
- -27.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.