Valute / ICUI
ICUI: ICU Medical Inc
131.71 USD 1.31 (0.98%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ICUI ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.41 e ad un massimo di 133.26.
Segui le dinamiche di ICU Medical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
129.41 133.26
Intervallo Annuale
110.50 196.26
- Chiusura Precedente
- 133.02
- Apertura
- 133.26
- Bid
- 131.71
- Ask
- 132.01
- Minimo
- 129.41
- Massimo
- 133.26
- Volume
- 577
- Variazione giornaliera
- -0.98%
- Variazione Mensile
- 5.14%
- Variazione Semestrale
- -7.16%
- Variazione Annuale
- -26.71%
20 settembre, sabato