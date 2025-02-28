Devises / ICUI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ICUI: ICU Medical Inc
131.71 USD 1.31 (0.98%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ICUI a changé de -0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 129.41 et à un maximum de 133.26.
Suivez la dynamique ICU Medical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICUI Nouvelles
- Objectif de cours d’ICU Medical relevé à 153$ par Piper Sandler
- ICU Medical stock price target raised to $153 by Piper Sandler
- ICU Medical at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- FDA Identifies ICU Medical's Plum Duo Recall as Serious Type
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- ICU Medical chairman and CEO Jain buys $2.47 million in stock
- ICU Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICU Medical Q2 2025 slides: JV impact drives revenue decline, guidance adjusted
- ICU Medical (ICUI) Q2 EPS Jumps 40%
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Icu Medical director Elisha Finney sells $83,352 in shares
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ICU Medical, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
Range quotidien
129.41 133.26
Range Annuel
110.50 196.26
- Clôture Précédente
- 133.02
- Ouverture
- 133.26
- Bid
- 131.71
- Ask
- 132.01
- Plus Bas
- 129.41
- Plus Haut
- 133.26
- Volume
- 577
- Changement quotidien
- -0.98%
- Changement Mensuel
- 5.14%
- Changement à 6 Mois
- -7.16%
- Changement Annuel
- -26.71%
20 septembre, samedi