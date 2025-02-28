CotationsSections
ICUI: ICU Medical Inc

131.71 USD 1.31 (0.98%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ICUI a changé de -0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 129.41 et à un maximum de 133.26.

Suivez la dynamique ICU Medical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
129.41 133.26
Range Annuel
110.50 196.26
Clôture Précédente
133.02
Ouverture
133.26
Bid
131.71
Ask
132.01
Plus Bas
129.41
Plus Haut
133.26
Volume
577
Changement quotidien
-0.98%
Changement Mensuel
5.14%
Changement à 6 Mois
-7.16%
Changement Annuel
-26.71%
