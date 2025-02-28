통화 / ICUI
ICUI: ICU Medical Inc
131.71 USD 1.31 (0.98%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICUI 환율이 오늘 -0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 129.41이고 고가는 133.26이었습니다.
ICU Medical Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
129.41 133.26
년간 변동
110.50 196.26
- 이전 종가
- 133.02
- 시가
- 133.26
- Bid
- 131.71
- Ask
- 132.01
- 저가
- 129.41
- 고가
- 133.26
- 볼륨
- 577
- 일일 변동
- -0.98%
- 월 변동
- 5.14%
- 6개월 변동
- -7.16%
- 년간 변동율
- -26.71%
