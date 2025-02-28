KurseKategorien
Währungen / ICUI
Zurück zum Aktien

ICUI: ICU Medical Inc

133.02 USD 3.92 (3.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ICUI hat sich für heute um 3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.00 bis zu einem Hoch von 133.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die ICU Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICUI News

Tagesspanne
128.00 133.99
Jahresspanne
110.50 196.26
Vorheriger Schlusskurs
129.10
Eröffnung
129.64
Bid
133.02
Ask
133.32
Tief
128.00
Hoch
133.99
Volumen
802
Tagesänderung
3.04%
Monatsänderung
6.19%
6-Monatsänderung
-6.24%
Jahresänderung
-25.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K