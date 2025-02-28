Währungen / ICUI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ICUI: ICU Medical Inc
133.02 USD 3.92 (3.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICUI hat sich für heute um 3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.00 bis zu einem Hoch von 133.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die ICU Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICUI News
- Piper Sandler hebt Kursziel für ICU Medical auf 153 US-Dollar an
- ICU Medical stock price target raised to $153 by Piper Sandler
- ICU Medical at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- FDA Identifies ICU Medical's Plum Duo Recall as Serious Type
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- ICU Medical chairman and CEO Jain buys $2.47 million in stock
- ICU Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICU Medical Q2 2025 slides: JV impact drives revenue decline, guidance adjusted
- ICU Medical (ICUI) Q2 EPS Jumps 40%
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Icu Medical director Elisha Finney sells $83,352 in shares
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ICU Medical, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
Tagesspanne
128.00 133.99
Jahresspanne
110.50 196.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 129.10
- Eröffnung
- 129.64
- Bid
- 133.02
- Ask
- 133.32
- Tief
- 128.00
- Hoch
- 133.99
- Volumen
- 802
- Tagesänderung
- 3.04%
- Monatsänderung
- 6.19%
- 6-Monatsänderung
- -6.24%
- Jahresänderung
- -25.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K