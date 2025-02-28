货币 / ICUI
ICUI: ICU Medical Inc
130.90 USD 0.54 (0.41%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ICUI汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点129.10和高点131.97进行交易。
关注ICU Medical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICUI新闻
- ICU Medical stock price target raised to $153 by Piper Sandler
- ICU Medical at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- FDA Identifies ICU Medical's Plum Duo Recall as Serious Type
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- ICU Medical chairman and CEO Jain buys $2.47 million in stock
- ICU Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICU Medical Q2 2025 slides: JV impact drives revenue decline, guidance adjusted
- ICU Medical (ICUI) Q2 EPS Jumps 40%
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Icu Medical director Elisha Finney sells $83,352 in shares
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ICU Medical, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
日范围
129.10 131.97
年范围
110.50 196.26
- 前一天收盘价
- 130.36
- 开盘价
- 130.25
- 卖价
- 130.90
- 买价
- 131.20
- 最低价
- 129.10
- 最高价
- 131.97
- 交易量
- 98
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- 4.49%
- 6个月变化
- -7.73%
- 年变化
- -27.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值