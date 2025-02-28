Dövizler / ICUI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ICUI: ICU Medical Inc
131.71 USD 1.31 (0.98%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ICUI fiyatı bugün -0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 129.41 ve Yüksek fiyatı olarak 133.26 aralığında işlem gördü.
ICU Medical Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICUI haberleri
- ICU Medical stock price target raised to $153 by Piper Sandler
- ICU Medical at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- FDA Identifies ICU Medical's Plum Duo Recall as Serious Type
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- ICU Medical chairman and CEO Jain buys $2.47 million in stock
- ICU Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICU Medical Q2 2025 slides: JV impact drives revenue decline, guidance adjusted
- ICU Medical (ICUI) Q2 EPS Jumps 40%
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Icu Medical director Elisha Finney sells $83,352 in shares
- ICU Medical, Inc. (ICUI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ICU Medical, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICUI)
Günlük aralık
129.41 133.26
Yıllık aralık
110.50 196.26
- Önceki kapanış
- 133.02
- Açılış
- 133.26
- Satış
- 131.71
- Alış
- 132.01
- Düşük
- 129.41
- Yüksek
- 133.26
- Hacim
- 577
- Günlük değişim
- -0.98%
- Aylık değişim
- 5.14%
- 6 aylık değişim
- -7.16%
- Yıllık değişim
- -26.71%
21 Eylül, Pazar