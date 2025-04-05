CotaçõesSeções
Moedas / ICSH
Voltar para Ações

ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

50.71 USD 0.03 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ICSH para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.70 e o mais alto foi 50.71.

Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICSH Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ICSH hoje?

Hoje BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) está avaliado em 50.71. O instrumento é negociado dentro de 50.70 - 50.71, o fechamento de ontem foi 50.68, e o volume de negociação atingiu 406. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ICSH em tempo real.

As ações de BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF está avaliado em 50.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.46% e USD. Monitore os movimentos de ICSH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ICSH?

Você pode comprar ações de BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) pelo preço atual 50.71. Ordens geralmente são executadas perto de 50.71 ou 51.01, enquanto 406 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ICSH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ICSH?

Investir em BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF envolve considerar a faixa anual 50.33 - 50.76 e o preço atual 50.71. Muitos comparam 0.26% e 0.42% antes de enviar ordens em 50.71 ou 51.01. Estude as mudanças diárias de preço de ICSH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

O maior preço de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) no último ano foi 50.76. As ações oscilaram bastante dentro de 50.33 - 50.76, e a comparação com 50.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

O menor preço de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) no ano foi 50.33. A comparação com o preço atual 50.71 e 50.33 - 50.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ICSH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ICSH?

No passado BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.68 e 0.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
50.70 50.71
Faixa anual
50.33 50.76
Fechamento anterior
50.68
Open
50.70
Bid
50.71
Ask
51.01
Low
50.70
High
50.71
Volume
406
Mudança diária
0.06%
Mudança mensal
0.26%
Mudança de 6 meses
0.42%
Mudança anual
0.46%
17 outubro, sexta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Construção de Novas Casas
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.307 milh
12:30
USD
Licenças de Construção
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.312 milh
12:30
USD
Construção de Novas Casas (Mensal)
Atu.
Projeç.
7.9%
Prév.
-8.5%
12:30
USD
Preços de Bens Importados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Preços de Bens Exportados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
13:15
USD
Produção Industrial do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.1%
Prév.
0.1%
13:15
USD
Produção Industrial (Anual)
Atu.
Projeç.
1.2%
Prév.
0.9%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
547
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​108.6 bilh
Prév.
$​49.2 bilh