ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

50.70 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICSH ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.70 e ad un massimo di 50.71.

Segui le dinamiche di BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICSH News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ICSH oggi?

Oggi le azioni BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF sono prezzate a 50.70. Viene scambiato all'interno di 50.70 - 50.71, la chiusura di ieri è stata 50.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 930. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ICSH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF pagano dividendi?

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF è attualmente valutato a 50.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ICSH.

Come acquistare azioni ICSH?

Puoi acquistare azioni BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF al prezzo attuale di 50.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 50.70 o 51.00, mentre 930 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ICSH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ICSH?

Investire in BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 50.33 - 50.76 e il prezzo attuale 50.70. Molti confrontano 0.24% e 0.40% prima di effettuare ordini su 50.70 o 51.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ICSH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

Il prezzo massimo di iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF nell'ultimo anno è stato 50.76. All'interno di 50.33 - 50.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

Il prezzo più basso di iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) nel corso dell'anno è stato 50.33. Confrontandolo con gli attuali 50.70 e 50.33 - 50.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ICSH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ICSH?

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.68 e 0.44%.

Intervallo Giornaliero
50.70 50.71
Intervallo Annuale
50.33 50.76
Chiusura Precedente
50.68
Apertura
50.70
Bid
50.70
Ask
51.00
Minimo
50.70
Massimo
50.71
Volume
930
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.24%
Variazione Semestrale
0.40%
Variazione Annuale
0.44%
17 ottobre, venerdì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Inizio degli Alloggi
Agire
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permessi Edilizi
Agire
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Inizio degli Alloggi m/m
Agire
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice dei Prezzi di Importazione m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice dei Prezzi di Esportazione m/m
Agire
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice di Produzione Industriale Fed m/m
Agire
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice di Produzione Industriale
Agire
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
418
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
548
Fcst
Prev
547
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:00
USD
Transazioni Nette a Lungo Termine TIC
Agire
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B