ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

50.71 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ICSH за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.70, а максимальная — 50.71.

Следите за динамикой BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ICSH

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ICSH сегодня?

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) сегодня оценивается на уровне 50.71. Инструмент торгуется в пределах 50.70 - 50.71, вчерашнее закрытие составило 50.68, а торговый объем достиг 406. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF?

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.46% и USD. Отслеживайте движения ICSH на графике в реальном времени.

Как купить акции ICSH?

Вы можете купить акции BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) по текущей цене 50.71. Ордера обычно размещаются около 50.71 или 51.01, тогда как 406 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ICSH?

Инвестирование в BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.33 - 50.76 и текущей цены 50.71. Многие сравнивают 0.26% и 0.42% перед размещением ордеров на 50.71 или 51.01. Изучайте ежедневные изменения цены ICSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

Самая высокая цена iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) за последний год составила 50.76. Акции заметно колебались в пределах 50.33 - 50.76, сравнение с 50.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

Самая низкая цена iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) за год составила 50.33. Сравнение с текущими 50.71 и 50.33 - 50.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICSH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ICSH?

В прошлом BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.68 и 0.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.70 50.71
Годовой диапазон
50.33 50.76
Предыдущее закрытие
50.68
Open
50.70
Bid
50.71
Ask
51.01
Low
50.70
High
50.71
Объем
406
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
0.42%
Годовое изменение
0.46%
