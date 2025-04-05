- Genel bakış
ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF
ICSH fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.70 ve Yüksek fiyatı olarak 50.71 aralığında işlem gördü.
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ICSH haberleri
Sıkça sorulan sorular
ICSH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF hisse senedi 50.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 50.70 - 50.71 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 50.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 840 değerine ulaştı. ICSH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF hisse senedi şu anda 50.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.44% ve USD değerlerini izler. ICSH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ICSH hisse senedi nasıl alınır?
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF hisselerini şu anki 50.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.70 ve Ask 51.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 840 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ICSH fiyat hareketlerini takip edin.
ICSH hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 50.33 - 50.76 ve mevcut fiyatı 50.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.70 veya Ask 51.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.24% ve 6 aylık değişim oranı 0.40% değerlerini karşılaştırır. ICSH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF hisse senedi yıllık olarak 50.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 50.33 - 50.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 50.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF performansını takip edin.
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 50.33 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 50.33 - 50.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ICSH fiyat hareketlerini izleyin.
ICSH hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 50.68 ve yıllık değişim oranı 0.44% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 50.68
- Açılış
- 50.70
- Satış
- 50.70
- Alış
- 51.00
- Düşük
- 50.70
- Yüksek
- 50.71
- Hacim
- 840
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 0.24%
- 6 aylık değişim
- 0.40%
- Yıllık değişim
- 0.44%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.307 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.312 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -8.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.1%
- Önceki
- 0.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.2%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
- 418
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
- 548
- Beklenti
- Önceki
- 547
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $108.6 B
- Önceki
- $49.2 B