クォートセクション
通貨 / ICSH
株に戻る

ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

50.70 USD 0.02 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ICSHの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり50.70の安値と50.71の高値で取引されました。

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICSH News

よくあるご質問

ICSH株の現在の価格は？

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETFの株価は本日50.70です。50.70 - 50.71内で取引され、前日の終値は50.68、取引量は1191に達しました。ICSHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETFの株は配当を出しますか？

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETFの現在の価格は50.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.44%やUSDにも注目します。ICSHの動きはライブチャートで確認できます。

ICSH株を買う方法は？

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETFの株は現在50.70で購入可能です。注文は通常50.70または51.00付近で行われ、1191や0.00%が市場の動きを示します。ICSHの最新情報はライブチャートで確認できます。

ICSH株に投資する方法は？

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETFへの投資では、年間の値幅50.33 - 50.76と現在の50.70を考慮します。注文は多くの場合50.70や51.00で行われる前に、0.24%や0.40%と比較されます。ICSHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの株の最高値は？

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの過去1年の最高値は50.76でした。50.33 - 50.76内で株価は大きく変動し、50.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BlackRock Ultra Short-Term Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの株の最低値は？

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF(ICSH)の年間最安値は50.33でした。現在の50.70や50.33 - 50.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ICSHの動きはライブチャートで確認できます。

ICSHの株式分割はいつ行われましたか？

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.68、0.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
50.70 50.71
1年のレンジ
50.33 50.76
以前の終値
50.68
始値
50.70
買値
50.70
買値
51.00
安値
50.70
高値
50.71
出来高
1.191 K
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
0.24%
6ヶ月の変化
0.40%
1年の変化
0.44%
18 10月, 土曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待