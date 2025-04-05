ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF
今日ICSH汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点50.70和高点50.71进行交易。
关注BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICSH新闻
- ETFs to Gain Amid Latest U.S. Regional Banking Worries
- 5 Dividend Stocks I Can't Wait To Buy In October (Plus Macro Update)
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Say No To FOMO And Stick To Your Long-Term Strategy
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- ICSH: Low-Cost ETF To Park Extra Cash (BATS:ICSH)
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- U.S. Money Markets: Stability In Bank Reserves, But Changes Are Coming
- Cash Is King: Money-Market ETFs in Focus
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- VUSB: A Top Choice For Your Emergency Fund (BATS:VUSB)
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- A Safe Place To Land: How And Where To Park Cash (Especially In Retirement)
- VCSH: Short-Dated Bonds May Remain In Favor With The Return Of Inflation (NASDAQ:VCSH)
- MINT Can Provide Investors With Appealing Yields And Liquidity (NYSEARCA:MINT)
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
- 7 Stocks I'm Buying As Tariffs And Deportations Prowl Behind The Rally
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
- ICSH: A Love Letter To Cash (BATS:ICSH)
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- No More TIP, The Paradox Of Break-Even Inflation. (NYSEARCA:TIP)
- ICSH ETF: A Yield That Might Justify The Risk, Especially Now (BATS:ICSH)
- Multi-Asset Income In A New Regime
常见问题解答
ICSH股票今天的价格是多少？
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF股票今天的定价为50.71。它在50.70 - 50.71范围内交易，昨天的收盘价为50.68，交易量达到406。ICSH的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF股票是否支付股息？
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF目前的价值为50.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.46%和USD。实时查看图表以跟踪ICSH走势。
如何购买ICSH股票？
您可以以50.71的当前价格购买BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF股票。订单通常设置在50.71或51.01附近，而406和0.02%显示市场活动。立即关注ICSH的实时图表更新。
如何投资ICSH股票？
投资BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF需要考虑年度范围50.33 - 50.76和当前价格50.71。许多人在以50.71或51.01下订单之前，会比较0.26%和。实时查看ICSH价格图表，了解每日变化。
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的最高价格是50.76。在50.33 - 50.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF的绩效。
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF（ICSH）的最低价格为50.33。将其与当前的50.71和50.33 - 50.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ICSH股票是什么时候拆分的？
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.68和0.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.68
- 开盘价
- 50.70
- 卖价
- 50.71
- 买价
- 51.01
- 最低价
- 50.70
- 最高价
- 50.71
- 交易量
- 406
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- 0.42%
- 年变化
- 0.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B