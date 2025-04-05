报价部分
货币 / ICSH
回到股票

ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

50.71 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ICSH汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点50.70和高点50.71进行交易。

关注BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICSH新闻

常见问题解答

ICSH股票今天的价格是多少？

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF股票今天的定价为50.71。它在50.70 - 50.71范围内交易，昨天的收盘价为50.68，交易量达到406。ICSH的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF股票是否支付股息？

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF目前的价值为50.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.46%和USD。实时查看图表以跟踪ICSH走势。

如何购买ICSH股票？

您可以以50.71的当前价格购买BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF股票。订单通常设置在50.71或51.01附近，而406和0.02%显示市场活动。立即关注ICSH的实时图表更新。

如何投资ICSH股票？

投资BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF需要考虑年度范围50.33 - 50.76和当前价格50.71。许多人在以50.71或51.01下订单之前，会比较0.26%和。实时查看ICSH价格图表，了解每日变化。

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的最高价格是50.76。在50.33 - 50.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF的绩效。

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF（ICSH）的最低价格为50.33。将其与当前的50.71和50.33 - 50.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICSH股票是什么时候拆分的？

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.68和0.46%中可见。

日范围
50.70 50.71
年范围
50.33 50.76
前一天收盘价
50.68
开盘价
50.70
卖价
50.71
买价
51.01
最低价
50.70
最高价
50.71
交易量
406
日变化
0.06%
月变化
0.26%
6个月变化
0.42%
年变化
0.46%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B