ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF
Der Wechselkurs von ICSH hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.70 bis zu einem Hoch von 50.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ICSH News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ICSH heute?
Die Aktie von BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) notiert heute bei 50.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 50.70 - 50.71 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.68 und das Handelsvolumen erreichte 406. Das Live-Chart von ICSH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ICSH Dividenden?
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF wird derzeit mit 50.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ICSH zu verfolgen.
Wie kaufe ich ICSH-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) zum aktuellen Kurs von 50.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.71 oder 51.01 platziert, während 406 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ICSH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ICSH-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF müssen die jährliche Spanne 50.33 - 50.76 und der aktuelle Kurs 50.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.26% und 0.42%, bevor sie Orders zu 50.71 oder 51.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ICSH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?
Der höchste Kurs von iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) im vergangenen Jahr lag bei 50.76. Innerhalb von 50.33 - 50.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) im Laufe des Jahres betrug 50.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.71 und der Spanne 50.33 - 50.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ICSH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ICSH statt?
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.68 und 0.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.68
- Eröffnung
- 50.70
- Bid
- 50.71
- Ask
- 51.01
- Tief
- 50.70
- Hoch
- 50.71
- Volumen
- 406
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 0.26%
- 6-Monatsänderung
- 0.42%
- Jahresänderung
- 0.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B