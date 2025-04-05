KurseKategorien
Währungen / ICSH
Zurück zum Aktien

ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

50.71 USD 0.03 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ICSH hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.70 bis zu einem Hoch von 50.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICSH News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ICSH heute?

Die Aktie von BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) notiert heute bei 50.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 50.70 - 50.71 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.68 und das Handelsvolumen erreichte 406. Das Live-Chart von ICSH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ICSH Dividenden?

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF wird derzeit mit 50.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ICSH zu verfolgen.

Wie kaufe ich ICSH-Aktien?

Sie können Aktien von BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) zum aktuellen Kurs von 50.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.71 oder 51.01 platziert, während 406 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ICSH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ICSH-Aktien?

Bei einer Investition in BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF müssen die jährliche Spanne 50.33 - 50.76 und der aktuelle Kurs 50.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.26% und 0.42%, bevor sie Orders zu 50.71 oder 51.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ICSH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

Der höchste Kurs von iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) im vergangenen Jahr lag bei 50.76. Innerhalb von 50.33 - 50.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) im Laufe des Jahres betrug 50.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.71 und der Spanne 50.33 - 50.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ICSH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ICSH statt?

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.68 und 0.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
50.70 50.71
Jahresspanne
50.33 50.76
Vorheriger Schlusskurs
50.68
Eröffnung
50.70
Bid
50.71
Ask
51.01
Tief
50.70
Hoch
50.71
Volumen
406
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
0.26%
6-Monatsänderung
0.42%
Jahresänderung
0.46%
17 Oktober, Freitag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Baubeginne
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.307 M
12:30
USD
Baugenehmigungen
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.312 M
12:30
USD
Baubeginne m/m
Akt
Erw
7.9%
Vorh
-8.5%
12:30
USD
Import Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Export Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
13:15
USD
Fed, Industrieproduktion m/m
Akt
Erw
-0.1%
Vorh
0.1%
13:15
USD
Fed Industrieproduktion y/y
Akt
Erw
1.2%
Vorh
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
418
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
547
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:00
USD
TIC Langfristige Nettotransaktionen
Akt
Erw
$​108.6 B
Vorh
$​49.2 B