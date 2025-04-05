- Aperçu
ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF
Le taux de change de ICSH a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.70 et à un maximum de 50.71.
Suivez la dynamique BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ICSH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ICSH aujourd'hui ?
L'action BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF est cotée à 50.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 50.70 - 50.71, a clôturé hier à 50.68 et son volume d'échange a atteint 930. Le graphique en temps réel du cours de ICSH présente ces mises à jour.
L'action BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF est actuellement valorisé à 50.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ICSH.
Comment acheter des actions ICSH ?
Vous pouvez acheter des actions BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF au cours actuel de 50.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 50.70 ou de 51.00, le 930 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ICSH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ICSH ?
Investir dans BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.33 - 50.76 et le prix actuel 50.70. Beaucoup comparent 0.24% et 0.40% avant de passer des ordres à 50.70 ou 51.00. Consultez le graphique du cours de ICSH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF l'année dernière était 50.76. Au cours de 50.33 - 50.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) sur l'année a été 50.33. Sa comparaison avec 50.70 et 50.33 - 50.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ICSH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ICSH a-t-elle été divisée ?
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.68 et 0.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 50.68
- Ouverture
- 50.70
- Bid
- 50.70
- Ask
- 51.00
- Plus Bas
- 50.70
- Plus Haut
- 50.71
- Volume
- 930
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 0.24%
- Changement à 6 Mois
- 0.40%
- Changement Annuel
- 0.44%
