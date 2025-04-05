CotizacionesSecciones
ICSH: BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

50.70 USD 0.02 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ICSH de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.70, mientras que el máximo ha alcanzado 50.71.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ICSH hoy?

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) se evalúa hoy en 50.70. El instrumento se negocia dentro de 50.70 - 50.71; el cierre de ayer ha sido 50.68 y el volumen comercial ha alcanzado 1191. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ICSH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF?

BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF se evalúa actualmente en 50.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.44% y USD. Monitoree los movimientos de ICSH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ICSH?

Puede comprar acciones de BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) al precio actual de 50.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.70 o 51.00, mientras que 1191 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ICSH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ICSH?

Invertir en BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 50.33 - 50.76 y el precio actual 50.70. Muchos comparan 0.24% y 0.40% antes de colocar órdenes en 50.70 o 51.00. Estudie los cambios diarios de precios de ICSH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

El precio más alto de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) en el último año ha sido 50.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 50.33 - 50.76, una comparación con 50.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF?

El precio más bajo de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) para el año ha sido 50.33. La comparación con los actuales 50.70 y 50.33 - 50.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ICSH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ICSH?

En el pasado, BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 50.68 y 0.44% después de las acciones corporativas.

Rango diario
50.70 50.71
Rango anual
50.33 50.76
Cierres anteriores
50.68
Open
50.70
Bid
50.70
Ask
51.00
Low
50.70
High
50.71
Volumen
1.191 K
Cambio diario
0.04%
Cambio mensual
0.24%
Cambio a 6 meses
0.40%
Cambio anual
0.44%
