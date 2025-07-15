Moedas / HWKN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HWKN: Hawkins Inc
174.64 USD 0.93 (0.54%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HWKN para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 174.15 e o mais alto foi 175.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Hawkins Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWKN Notícias
- Is Fury Gold Mines (FURY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Is Flexible Solutions International (FSI) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Element Solutions, Hawkins and Ingevity
- Best Momentum Stock to Buy for August 20th
- 3 Chemical Specialty Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Exclusive-The US Navy is building a drone fleet to take on China. It’s not going well
- Hawkins Inc stock hits all-time high at 174.58 USD
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Primo Water Q2 2025 slides: Premium segment shines amid mixed results and tornado impact
- Hawkins, Arteris CFO, sells $51k in AIP stock
- FUPBY or HWKN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Hawkins (HWKN) Q1 Revenue Rises 15%
- Hawkins Inc stock hits all-time high at 166.43 USD
- Hawkins (HWKN) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hawkins Q1 FY2026 presentation reveals 15% revenue growth, continued momentum
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- Raymond James initiates Hawkins stock with Market Perform rating
- Hawkins Inc stock reaches all-time high at 162.0 USD
- ESI vs. HWKN: Which Stock Is the Better Value Option?
- US renewable power transmission project under fire from farmers
Faixa diária
174.15 175.37
Faixa anual
98.30 185.50
- Fechamento anterior
- 173.71
- Open
- 174.15
- Bid
- 174.64
- Ask
- 174.94
- Low
- 174.15
- High
- 175.37
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 5.93%
- Mudança de 6 meses
- 65.21%
- Mudança anual
- 37.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh