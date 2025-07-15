FiyatlarBölümler
Dövizler / HWKN
HWKN: Hawkins Inc

173.74 USD 3.79 (2.13%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HWKN fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 173.22 ve Yüksek fiyatı olarak 179.02 aralığında işlem gördü.

Hawkins Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HWKN haberleri

Günlük aralık
173.22 179.02
Yıllık aralık
98.30 185.50
Önceki kapanış
177.53
Açılış
178.71
Satış
173.74
Alış
174.04
Düşük
173.22
Yüksek
179.02
Hacim
497
Günlük değişim
-2.13%
Aylık değişim
5.38%
6 aylık değişim
64.36%
Yıllık değişim
36.38%
21 Eylül, Pazar