Dövizler / HWKN
HWKN: Hawkins Inc
173.74 USD 3.79 (2.13%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HWKN fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 173.22 ve Yüksek fiyatı olarak 179.02 aralığında işlem gördü.
Hawkins Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWKN haberleri
Günlük aralık
173.22 179.02
Yıllık aralık
98.30 185.50
- Önceki kapanış
- 177.53
- Açılış
- 178.71
- Satış
- 173.74
- Alış
- 174.04
- Düşük
- 173.22
- Yüksek
- 179.02
- Hacim
- 497
- Günlük değişim
- -2.13%
- Aylık değişim
- 5.38%
- 6 aylık değişim
- 64.36%
- Yıllık değişim
- 36.38%
21 Eylül, Pazar