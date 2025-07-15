KurseKategorien
HWKN: Hawkins Inc

177.53 USD 3.82 (2.20%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HWKN hat sich für heute um 2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.15 bis zu einem Hoch von 178.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hawkins Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
174.15 178.20
Jahresspanne
98.30 185.50
Vorheriger Schlusskurs
173.71
Eröffnung
174.15
Bid
177.53
Ask
177.83
Tief
174.15
Hoch
178.20
Volumen
310
Tagesänderung
2.20%
Monatsänderung
7.68%
6-Monatsänderung
67.94%
Jahresänderung
39.36%
