HWKN: Hawkins Inc
177.53 USD 3.82 (2.20%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HWKN hat sich für heute um 2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.15 bis zu einem Hoch von 178.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hawkins Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
174.15 178.20
Jahresspanne
98.30 185.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 173.71
- Eröffnung
- 174.15
- Bid
- 177.53
- Ask
- 177.83
- Tief
- 174.15
- Hoch
- 178.20
- Volumen
- 310
- Tagesänderung
- 2.20%
- Monatsänderung
- 7.68%
- 6-Monatsänderung
- 67.94%
- Jahresänderung
- 39.36%
