통화 / HWKN
HWKN: Hawkins Inc
173.74 USD 3.79 (2.13%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HWKN 환율이 오늘 -2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 173.22이고 고가는 179.02이었습니다.
Hawkins Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWKN News
- Is Fury Gold Mines (FURY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Is Flexible Solutions International (FSI) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Element Solutions, Hawkins and Ingevity
- Best Momentum Stock to Buy for August 20th
- 3 Chemical Specialty Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Exclusive-The US Navy is building a drone fleet to take on China. It’s not going well
- Hawkins Inc stock hits all-time high at 174.58 USD
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Primo Water Q2 2025 slides: Premium segment shines amid mixed results and tornado impact
- Hawkins, Arteris CFO, sells $51k in AIP stock
- FUPBY or HWKN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Hawkins (HWKN) Q1 Revenue Rises 15%
- Hawkins Inc stock hits all-time high at 166.43 USD
- Hawkins (HWKN) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hawkins Q1 FY2026 presentation reveals 15% revenue growth, continued momentum
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- Raymond James initiates Hawkins stock with Market Perform rating
- Hawkins Inc stock reaches all-time high at 162.0 USD
- ESI vs. HWKN: Which Stock Is the Better Value Option?
- US renewable power transmission project under fire from farmers
일일 변동 비율
173.22 179.02
년간 변동
98.30 185.50
- 이전 종가
- 177.53
- 시가
- 178.71
- Bid
- 173.74
- Ask
- 174.04
- 저가
- 173.22
- 고가
- 179.02
- 볼륨
- 497
- 일일 변동
- -2.13%
- 월 변동
- 5.38%
- 6개월 변동
- 64.36%
- 년간 변동율
- 36.38%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K