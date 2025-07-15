通貨 / HWKN
HWKN: Hawkins Inc
177.53 USD 3.82 (2.20%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HWKNの今日の為替レートは、2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり174.15の安値と178.20の高値で取引されました。
Hawkins Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
174.15 178.20
1年のレンジ
98.30 185.50
- 以前の終値
- 173.71
- 始値
- 174.15
- 買値
- 177.53
- 買値
- 177.83
- 安値
- 174.15
- 高値
- 178.20
- 出来高
- 310
- 1日の変化
- 2.20%
- 1ヶ月の変化
- 7.68%
- 6ヶ月の変化
- 67.94%
- 1年の変化
- 39.36%
