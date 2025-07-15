货币 / HWKN
HWKN: Hawkins Inc
174.41 USD 1.12 (0.65%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HWKN汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点173.39和高点177.30进行交易。
关注Hawkins Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
173.39 177.30
年范围
98.30 185.50
- 前一天收盘价
- 173.29
- 开盘价
- 174.36
- 卖价
- 174.41
- 买价
- 174.71
- 最低价
- 173.39
- 最高价
- 177.30
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- 5.79%
- 6个月变化
- 64.99%
- 年变化
- 36.91%
