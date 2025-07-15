Devises / HWKN
HWKN: Hawkins Inc
173.74 USD 3.79 (2.13%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HWKN a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 173.22 et à un maximum de 179.02.
Suivez la dynamique Hawkins Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HWKN Nouvelles
Range quotidien
173.22 179.02
Range Annuel
98.30 185.50
- Clôture Précédente
- 177.53
- Ouverture
- 178.71
- Bid
- 173.74
- Ask
- 174.04
- Plus Bas
- 173.22
- Plus Haut
- 179.02
- Volume
- 497
- Changement quotidien
- -2.13%
- Changement Mensuel
- 5.38%
- Changement à 6 Mois
- 64.36%
- Changement Annuel
- 36.38%
20 septembre, samedi