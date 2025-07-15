КотировкиРазделы
HWKN
HWKN: Hawkins Inc

173.29 USD 0.92 (0.53%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HWKN за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 170.97, а максимальная — 175.74.

Дневной диапазон
170.97 175.74
Годовой диапазон
98.30 185.50
Предыдущее закрытие
174.21
Open
174.21
Bid
173.29
Ask
173.59
Low
170.97
High
175.74
Объем
120
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
5.11%
6-месячное изменение
63.93%
Годовое изменение
36.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.