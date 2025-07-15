Валюты / HWKN
HWKN: Hawkins Inc
173.29 USD 0.92 (0.53%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HWKN за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 170.97, а максимальная — 175.74.
Следите за динамикой Hawkins Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HWKN
- Is Fury Gold Mines (FURY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Is Flexible Solutions International (FSI) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Element Solutions, Hawkins and Ingevity
- Best Momentum Stock to Buy for August 20th
- 3 Chemical Specialty Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Exclusive-The US Navy is building a drone fleet to take on China. It’s not going well
- Hawkins Inc stock hits all-time high at 174.58 USD
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Primo Water Q2 2025 slides: Premium segment shines amid mixed results and tornado impact
- Hawkins, Arteris CFO, sells $51k in AIP stock
- FUPBY or HWKN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Hawkins (HWKN) Q1 Revenue Rises 15%
- Hawkins Inc stock hits all-time high at 166.43 USD
- Hawkins (HWKN) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hawkins Q1 FY2026 presentation reveals 15% revenue growth, continued momentum
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- Raymond James initiates Hawkins stock with Market Perform rating
- Hawkins Inc stock reaches all-time high at 162.0 USD
- ESI vs. HWKN: Which Stock Is the Better Value Option?
- US renewable power transmission project under fire from farmers
Дневной диапазон
170.97 175.74
Годовой диапазон
98.30 185.50
- Предыдущее закрытие
- 174.21
- Open
- 174.21
- Bid
- 173.29
- Ask
- 173.59
- Low
- 170.97
- High
- 175.74
- Объем
- 120
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- 5.11%
- 6-месячное изменение
- 63.93%
- Годовое изменение
- 36.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.