HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or
9.38 USD 0.11 (1.19%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HLN para hoje mudou para 1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.33 e o mais alto foi 9.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HLN Notícias
- Reino Unido - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Investing.com Reino Unido 100 recuou 0,91%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Barclays rebaixa Haleon para "equal weight" e reduz preço-alvo devido à fraqueza nos EUA
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Barclays rebaixa Haleon para Equalweight devido a preocupações com crescimento
- Barclays downgrades Haleon stock rating to Equalweight on growth concerns
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Goldman Sachs upgrades Haleon to “buy” on improving fundamentals
- Goldman Sachs upgrades Haleon stock to Buy on expected growth acceleration
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Haleon plc (HLN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025
- Haleon reports 8.96 billion shares issued, with 8.96 billion voting rights
- Berenberg lowers Haleon stock price target to $13.41 on slower growth
- Haleon discloses share acquisitions by senior executives on London exchange
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Haleon plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLN)
- Haleon plc (HLN) Q2 2025 Q&A Earnings Call Transcript
- Haleon trims organic revenue growth outlook amid NA weakness; stock slips
- Haleon appoints Bergin and Shattock to board committees
- Franklin Mutual Beacon Fund Q2 2025 Commentary
- Haleon plc: Guidance Riding On Flu Season (OTCMKTS:HLNCF)
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
Faixa diária
9.33 9.46
Faixa anual
8.86 11.42
- Fechamento anterior
- 9.27
- Open
- 9.34
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Low
- 9.33
- High
- 9.46
- Volume
- 8.530 K
- Mudança diária
- 1.19%
- Mudança mensal
- -3.40%
- Mudança de 6 meses
- -8.75%
- Mudança anual
- -11.92%
