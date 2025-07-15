Valute / HLN
HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or
9.16 USD 0.10 (1.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HLN ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.14 e ad un massimo di 9.27.
Segui le dinamiche di Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HLN News
- Futura Medical prevede ricavi 2025 significativamente inferiori alle attese
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Barclays declassa Haleon a "equal weight" e taglia il target di prezzo
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Barclays declassa il rating delle azioni Haleon a Equalweight per preoccupazioni sulla crescita
- Barclays downgrades Haleon stock rating to Equalweight on growth concerns
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Goldman Sachs upgrades Haleon to “buy” on improving fundamentals
- Goldman Sachs upgrades Haleon stock to Buy on expected growth acceleration
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Haleon plc (HLN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025
- Haleon reports 8.96 billion shares issued, with 8.96 billion voting rights
- Berenberg lowers Haleon stock price target to $13.41 on slower growth
- Haleon discloses share acquisitions by senior executives on London exchange
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Haleon plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLN)
- Haleon plc (HLN) Q2 2025 Q&A Earnings Call Transcript
- Haleon trims organic revenue growth outlook amid NA weakness; stock slips
- Haleon appoints Bergin and Shattock to board committees
- Franklin Mutual Beacon Fund Q2 2025 Commentary
- Haleon plc: Guidance Riding On Flu Season (OTCMKTS:HLNCF)
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
Intervallo Giornaliero
9.14 9.27
Intervallo Annuale
8.86 11.42
- Chiusura Precedente
- 9.26
- Apertura
- 9.24
- Bid
- 9.16
- Ask
- 9.46
- Minimo
- 9.14
- Massimo
- 9.27
- Volume
- 7.943 K
- Variazione giornaliera
- -1.08%
- Variazione Mensile
- -5.66%
- Variazione Semestrale
- -10.89%
- Variazione Annuale
- -13.99%
20 settembre, sabato