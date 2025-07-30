Divisas / HLN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or
9.38 USD 0.11 (1.19%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HLN de hoy ha cambiado un 1.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.33, mientras que el máximo ha alcanzado 9.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLN News
- La Bolsa de Londres cae un 0,88 % tras los datos de desempleo en el Reino Unido
- Las bolsas de valores de Reino Unido cerraron con caídas; el Investing.com Reino Unido 100 perdió un 0.91%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Barclays rebaja Haleon a "igual ponderación" y reduce precio objetivo por debilidad en EE.UU.
- Barclays rebaja Haleon a "igual ponderación" y reduce precio objetivo
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Barclays rebaja calificación de Haleon a Equalweight por preocupaciones de crecimiento
- Barclays rebaja la calificación de Haleon a Equalweight por preocupaciones de crecimiento
- Barclays downgrades Haleon stock rating to Equalweight on growth concerns
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Goldman Sachs upgrades Haleon to “buy” on improving fundamentals
- Goldman Sachs upgrades Haleon stock to Buy on expected growth acceleration
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Haleon plc (HLN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025
- Haleon reports 8.96 billion shares issued, with 8.96 billion voting rights
- Berenberg lowers Haleon stock price target to $13.41 on slower growth
- Haleon discloses share acquisitions by senior executives on London exchange
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Haleon plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLN)
- Haleon plc (HLN) Q2 2025 Q&A Earnings Call Transcript
- Haleon trims organic revenue growth outlook amid NA weakness; stock slips
- Haleon appoints Bergin and Shattock to board committees
Rango diario
9.33 9.46
Rango anual
8.86 11.42
- Cierres anteriores
- 9.27
- Open
- 9.34
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Low
- 9.33
- High
- 9.46
- Volumen
- 7.713 K
- Cambio diario
- 1.19%
- Cambio mensual
- -3.40%
- Cambio a 6 meses
- -8.75%
- Cambio anual
- -11.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B