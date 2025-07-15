Währungen / HLN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or
9.26 USD 0.12 (1.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLN hat sich für heute um -1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.23 bis zu einem Hoch von 9.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLN News
- Futura Medical senkt Umsatzprognose für 2025 erheblich
- ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verluste - Nervosität vor US-Zinsentscheid
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Wachstumssorgen: Barclays stuft Haleon-Aktie auf "Equalweight" herab
- Barclays downgrades Haleon stock rating to Equalweight on growth concerns
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Goldman Sachs upgrades Haleon to “buy” on improving fundamentals
- Goldman Sachs upgrades Haleon stock to Buy on expected growth acceleration
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Haleon plc (HLN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025
- Haleon reports 8.96 billion shares issued, with 8.96 billion voting rights
- Berenberg lowers Haleon stock price target to $13.41 on slower growth
- Haleon discloses share acquisitions by senior executives on London exchange
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Haleon plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLN)
- Haleon plc (HLN) Q2 2025 Q&A Earnings Call Transcript
- Haleon trims organic revenue growth outlook amid NA weakness; stock slips
- Haleon appoints Bergin and Shattock to board committees
- Franklin Mutual Beacon Fund Q2 2025 Commentary
- Haleon plc: Guidance Riding On Flu Season (OTCMKTS:HLNCF)
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
Tagesspanne
9.23 9.30
Jahresspanne
8.86 11.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.38
- Eröffnung
- 9.26
- Bid
- 9.26
- Ask
- 9.56
- Tief
- 9.23
- Hoch
- 9.30
- Volumen
- 8.282 K
- Tagesänderung
- -1.28%
- Monatsänderung
- -4.63%
- 6-Monatsänderung
- -9.92%
- Jahresänderung
- -13.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K