통화 / HLN
HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or
9.16 USD 0.10 (1.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HLN 환율이 오늘 -1.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.14이고 고가는 9.27이었습니다.
Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HLN News
- 퓨추라 메디컬, 2025년 매출 전망 대폭 하향 조정
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- 바클레이즈, 미국 시장 약세로 할레온 등급 하향 및 목표가 인하
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- 바클레이즈, 헤일리온 성장세 둔화 우려에 ’동일 비중’으로 하향
- Barclays downgrades Haleon stock rating to Equalweight on growth concerns
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Goldman Sachs upgrades Haleon to “buy” on improving fundamentals
- Goldman Sachs upgrades Haleon stock to Buy on expected growth acceleration
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Haleon plc (HLN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025
- Haleon reports 8.96 billion shares issued, with 8.96 billion voting rights
- Berenberg lowers Haleon stock price target to $13.41 on slower growth
- Haleon discloses share acquisitions by senior executives on London exchange
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Haleon plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLN)
- Haleon plc (HLN) Q2 2025 Q&A Earnings Call Transcript
- Haleon trims organic revenue growth outlook amid NA weakness; stock slips
- Haleon appoints Bergin and Shattock to board committees
- Franklin Mutual Beacon Fund Q2 2025 Commentary
- Haleon plc: Guidance Riding On Flu Season (OTCMKTS:HLNCF)
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
일일 변동 비율
9.14 9.27
년간 변동
8.86 11.42
- 이전 종가
- 9.26
- 시가
- 9.24
- Bid
- 9.16
- Ask
- 9.46
- 저가
- 9.14
- 고가
- 9.27
- 볼륨
- 7.943 K
- 일일 변동
- -1.08%
- 월 변동
- -5.66%
- 6개월 변동
- -10.89%
- 년간 변동율
- -13.99%
