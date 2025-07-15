Devises / HLN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or
9.16 USD 0.10 (1.08%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HLN a changé de -1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.14 et à un maximum de 9.27.
Suivez la dynamique Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLN Nouvelles
- Futura Medical annonce des prévisions de revenus pour 2025 nettement inférieures
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Barclays dégrade Haleon à "pondération égale" et réduit son objectif de cours
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Barclays dégrade Haleon à "Equalweight" en raison de préoccupations sur la croissance
- Barclays downgrades Haleon stock rating to Equalweight on growth concerns
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Goldman Sachs upgrades Haleon to “buy” on improving fundamentals
- Goldman Sachs upgrades Haleon stock to Buy on expected growth acceleration
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Haleon plc (HLN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025
- Haleon reports 8.96 billion shares issued, with 8.96 billion voting rights
- Berenberg lowers Haleon stock price target to $13.41 on slower growth
- Haleon discloses share acquisitions by senior executives on London exchange
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Haleon plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLN)
- Haleon plc (HLN) Q2 2025 Q&A Earnings Call Transcript
- Haleon trims organic revenue growth outlook amid NA weakness; stock slips
- Haleon appoints Bergin and Shattock to board committees
- Franklin Mutual Beacon Fund Q2 2025 Commentary
- Haleon plc: Guidance Riding On Flu Season (OTCMKTS:HLNCF)
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
Range quotidien
9.14 9.27
Range Annuel
8.86 11.42
- Clôture Précédente
- 9.26
- Ouverture
- 9.24
- Bid
- 9.16
- Ask
- 9.46
- Plus Bas
- 9.14
- Plus Haut
- 9.27
- Volume
- 7.943 K
- Changement quotidien
- -1.08%
- Changement Mensuel
- -5.66%
- Changement à 6 Mois
- -10.89%
- Changement Annuel
- -13.99%
20 septembre, samedi