HLN
HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or
9.16 USD 0.10 (1.08%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HLN fiyatı bugün -1.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.14 ve Yüksek fiyatı olarak 9.27 aralığında işlem gördü.
Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HLN haberleri
- Futura Medical, 2025 gelir tahminini önemli ölçüde düşürdü
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Barclays, ABD zayıflığı nedeniyle Haleon’u "eşit ağırlık"a düşürüp hedef fiyatı kesti
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Barclays, büyüme endişeleri nedeniyle Haleon hisse değerlendirmesini Equalweight’e düşürdü
- Barclays downgrades Haleon stock rating to Equalweight on growth concerns
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Goldman Sachs upgrades Haleon to “buy” on improving fundamentals
- Goldman Sachs upgrades Haleon stock to Buy on expected growth acceleration
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Haleon plc (HLN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025
- Haleon reports 8.96 billion shares issued, with 8.96 billion voting rights
- Berenberg lowers Haleon stock price target to $13.41 on slower growth
- Haleon discloses share acquisitions by senior executives on London exchange
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Haleon plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLN)
- Haleon plc (HLN) Q2 2025 Q&A Earnings Call Transcript
- Haleon trims organic revenue growth outlook amid NA weakness; stock slips
- Haleon appoints Bergin and Shattock to board committees
- Franklin Mutual Beacon Fund Q2 2025 Commentary
- Haleon plc: Guidance Riding On Flu Season (OTCMKTS:HLNCF)
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
Günlük aralık
9.14 9.27
Yıllık aralık
8.86 11.42
- Önceki kapanış
- 9.26
- Açılış
- 9.24
- Satış
- 9.16
- Alış
- 9.46
- Düşük
- 9.14
- Yüksek
- 9.27
- Hacim
- 7.943 K
- Günlük değişim
- -1.08%
- Aylık değişim
- -5.66%
- 6 aylık değişim
- -10.89%
- Yıllık değişim
- -13.99%
21 Eylül, Pazar