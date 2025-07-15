Валюты / HLN
HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or
9.27 USD 0.43 (4.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLN за сегодня изменился на -4.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.26, а максимальная — 9.43.
Следите за динамикой Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HLN
- Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,91%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Barclays понижает рейтинг Haleon до "равновесного", снижает целевую цену из-за слабости в США
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Barclays понижает рейтинг акций Haleon до "Равновесного" из-за опасений о росте
- Barclays downgrades Haleon stock rating to Equalweight on growth concerns
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Goldman Sachs upgrades Haleon to “buy” on improving fundamentals
- Goldman Sachs upgrades Haleon stock to Buy on expected growth acceleration
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Haleon plc (HLN) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025
- Haleon reports 8.96 billion shares issued, with 8.96 billion voting rights
- Berenberg lowers Haleon stock price target to $13.41 on slower growth
- Haleon discloses share acquisitions by senior executives on London exchange
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Haleon plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLN)
- Haleon plc (HLN) Q2 2025 Q&A Earnings Call Transcript
- Haleon trims organic revenue growth outlook amid NA weakness; stock slips
- Haleon appoints Bergin and Shattock to board committees
- Franklin Mutual Beacon Fund Q2 2025 Commentary
- Haleon plc: Guidance Riding On Flu Season (OTCMKTS:HLNCF)
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
Дневной диапазон
9.26 9.43
Годовой диапазон
8.86 11.42
- Предыдущее закрытие
- 9.70
- Open
- 9.34
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Low
- 9.26
- High
- 9.43
- Объем
- 8.265 K
- Дневное изменение
- -4.43%
- Месячное изменение
- -4.53%
- 6-месячное изменение
- -9.82%
- Годовое изменение
- -12.96%
