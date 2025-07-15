КотировкиРазделы
HLN
HLN: Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Or

9.27 USD 0.43 (4.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HLN за сегодня изменился на -4.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.26, а максимальная — 9.43.

Дневной диапазон
9.26 9.43
Годовой диапазон
8.86 11.42
Предыдущее закрытие
9.70
Open
9.34
Bid
9.27
Ask
9.57
Low
9.26
High
9.43
Объем
8.265 K
Дневное изменение
-4.43%
Месячное изменение
-4.53%
6-месячное изменение
-9.82%
Годовое изменение
-12.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.