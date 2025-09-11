Moedas / HG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
24.19 USD 0.63 (2.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HG para hoje mudou para 2.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.53 e o mais alto foi 24.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Hamilton Insurance Group Ltd Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HG Notícias
- Morgan Stanley sees weakness in copper prices as short-lived
- Preços do ouro recuam de níveis recordes com recuperação do dólar após corte do Fed
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- PLUG Group conclui programa piloto de extração de cabos para a Telefonica no Brasil
- Preços do ouro recuam de máximas históricas antes da decisão do Fed
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Australia’s Orion Minerals signs deal with Glencore unit for up to $250 million funding
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- Taseko Mines dispara 75% após sinal de Valor Justo do InvestingPro
- Preços do ouro se mantêm próximos de máximas históricas antes da decisão do Fed
- Gold prices hold near record highs ahead of Fed rate decision
- Preço do ouro sobe próximo a máximas recordes, caminha para 4ª semana de ganhos
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- Copper prices rise as Freeport says Graesberg mine to remain suspended
- Hamilton Insurance (HG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
Faixa diária
23.53 24.24
Faixa anual
16.80 24.67
- Fechamento anterior
- 23.56
- Open
- 23.58
- Bid
- 24.19
- Ask
- 24.49
- Low
- 23.53
- High
- 24.24
- Volume
- 200
- Mudança diária
- 2.67%
- Mudança mensal
- 2.24%
- Mudança de 6 meses
- 16.07%
- Mudança anual
- 24.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh