HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
24.42 USD 0.86 (3.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HG hat sich für heute um 3.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.53 bis zu einem Hoch von 24.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hamilton Insurance Group Ltd Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HG News
Tagesspanne
23.53 24.44
Jahresspanne
16.80 24.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.56
- Eröffnung
- 23.58
- Bid
- 24.42
- Ask
- 24.72
- Tief
- 23.53
- Hoch
- 24.44
- Volumen
- 654
- Tagesänderung
- 3.65%
- Monatsänderung
- 3.21%
- 6-Monatsänderung
- 17.18%
- Jahresänderung
- 26.14%
