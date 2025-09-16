Devises / HG
HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
24.37 USD 0.05 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HG a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.92 et à un maximum de 24.99.
Suivez la dynamique Hamilton Insurance Group Ltd Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HG Nouvelles
- L’action de Hamilton Insurance Group atteint un niveau record de 24,69€
- Hamilton Insurance Group stock hits all-time high of 24.69 USD
- Anglo American et Codelco concluent un accord de 5 milliards $ pour le cuivre au Chili
Range quotidien
23.92 24.99
Range Annuel
16.80 24.99
- Clôture Précédente
- 24.42
- Ouverture
- 24.39
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Plus Bas
- 23.92
- Plus Haut
- 24.99
- Volume
- 1.773 K
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- 3.00%
- Changement à 6 Mois
- 16.94%
- Changement Annuel
- 25.88%
20 septembre, samedi