HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
24.42 USD 0.86 (3.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HGの今日の為替レートは、3.65%変化しました。日中、通貨は1あたり23.53の安値と24.44の高値で取引されました。
Hamilton Insurance Group Ltd Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
23.53 24.44
1年のレンジ
16.80 24.67
- 以前の終値
- 23.56
- 始値
- 23.58
- 買値
- 24.42
- 買値
- 24.72
- 安値
- 23.53
- 高値
- 24.44
- 出来高
- 654
- 1日の変化
- 3.65%
- 1ヶ月の変化
- 3.21%
- 6ヶ月の変化
- 17.18%
- 1年の変化
- 26.14%
