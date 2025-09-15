Dövizler / HG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
24.37 USD 0.05 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HG fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.92 ve Yüksek fiyatı olarak 24.99 aralığında işlem gördü.
Hamilton Insurance Group Ltd Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HG haberleri
- Hamilton Insurance Group hissesi 24,69 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Hamilton Insurance Group stock hits all-time high of 24.69 USD
- PİYASAYA BAKIŞ-Metal fiyatları karışık seyir izleniyor
- UBS baz metal tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yaptı
- Bakır fiyatları, Çinli alıcıların stoklarını yenilemek amacıyla alıma yönelmesiyle yükseldi
- Fed sonrası altın ve gümüşte yön arayışı
- Altın fiyatları Fed faiz indirimi sonrası yükseldi; rekor seviyeye yakın
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Morgan Stanley bakır fiyatlarındaki zayıflığın kısa süreli olacağını öngörüyor
- Morgan Stanley sees weakness in copper prices as short-lived
- PİYASA BAKIŞ-Bakır fiyatı güçlenen dolarla birlikte geriledi
- Fed faiz indirimi sonrası altın fiyatları dar bantta işlem görüyor
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- PİYASAYA BAKIŞ-Bakır fiyatları kar alımı ve güçlü dolar etkisiyle geriledi
- PİYASAYA BAKIŞ- Bakır fiyatları doların güçlenmesiyle geriledi
- Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesinde rekor seviyelerden geriledi
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- PİYASAYA BAKIŞ-Bakır fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ediyor
- Australia’s Orion Minerals signs deal with Glencore unit for up to $250 million funding
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- Kazakistan’ın Ocak-Ağustos dönemi bakır üretimi %1,5 arttı
- PİYASAYA BAKIŞ-Bakırda kar satışları fiyatları aşağı çekti
- PİYASAYA BAKIŞ-Bakır 10 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor
Günlük aralık
23.92 24.99
Yıllık aralık
16.80 24.99
- Önceki kapanış
- 24.42
- Açılış
- 24.39
- Satış
- 24.37
- Alış
- 24.67
- Düşük
- 23.92
- Yüksek
- 24.99
- Hacim
- 1.773 K
- Günlük değişim
- -0.20%
- Aylık değişim
- 3.00%
- 6 aylık değişim
- 16.94%
- Yıllık değişim
- 25.88%
21 Eylül, Pazar